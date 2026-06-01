Mundial 2026: Conoce a Dick Advocaat, DT de Curazao

El experimentado Dick Advocaat estará al mando de Curazao para la Copa Mundial 2026 de la FIFA, una en donde compartirán grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.
Una gran trayectoria y un nuevo capítulo en el Mundial 2026
Dirigió a la selección de los Países Bajos en dos etapas, participó en el Mundial de Estados Unidos 1994 y condujo a figuras como Dennis Bergkamp, Ronald Koeman y Frank Rijkaard. También dejó huella en clubes históricos como PSV Eindhoven, Rangers de Escocia, Zenit de San Petersburgo, Fenerbahçe y Sunderland.
Su currículum incluye ligas nacionales, copas internacionales y experiencias con selecciones como Corea del Sur, Rusia, Bélgica, Serbia, Emiratos Árabes Unidos e Irak. Su capacidad para adaptarse a distintos contextos lo convirtió en uno de los entrenadores más experimentados del fútbol moderno.
La selección de Curazao tuvo destacados números generales en su clasificación:
- 10 partidos jugados
- 7 victorias
- 3 empates
- 0 derrotas
- 22 goles a favor
- 7 goles en contra
- +15 de diferencia de gol
- 6 partidos con la valla invicta
Con apenas 150.000 habitantes, Curazao llegó invicto al Mundial 2026 y se convirtió en la selección más pequeña que disputará una Copa del Mundo desde la creación del torneo, con su goleador Gervane Kastaneer y capitán Leandro Bacuna.
Ahora, el reto será grande para Dick Advocaat y su equipo en la Copa Mundial y en un grupo con 3 sólidos equipos que también buscarán superar la ronda de grupos y llegar a lo más alto de la cita mundialista.