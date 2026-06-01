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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  1 de junio de 2026 - 13:19

Mundial 2026: Conoce a Dick Advocaat, DT de Curazao

El neerlandés de 77 años de edad Dick Advocaat liderará a Curazao para disputar la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Conoce a Dick Advocaat

Mundial 2026: Conoce a Dick Advocaat, DT de Curazao

El experimentado Dick Advocaat estará al mando de Curazao para la Copa Mundial 2026 de la FIFA, una en donde compartirán grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

A los 77 años, después de haber pasado por algunas de las selecciones y clubes más importantes del mundo, el entrenador neerlandés decidió embarcarse en una aventura tan improbable como fascinante: llevar a una pequeña isla del Caribe a su primera Copa del Mundo, algo que realizó con éxito.

Una gran trayectoria y un nuevo capítulo en el Mundial 2026

Dirigió a la selección de los Países Bajos en dos etapas, participó en el Mundial de Estados Unidos 1994 y condujo a figuras como Dennis Bergkamp, Ronald Koeman y Frank Rijkaard. También dejó huella en clubes históricos como PSV Eindhoven, Rangers de Escocia, Zenit de San Petersburgo, Fenerbahçe y Sunderland.

Su currículum incluye ligas nacionales, copas internacionales y experiencias con selecciones como Corea del Sur, Rusia, Bélgica, Serbia, Emiratos Árabes Unidos e Irak. Su capacidad para adaptarse a distintos contextos lo convirtió en uno de los entrenadores más experimentados del fútbol moderno.

La selección de Curazao tuvo destacados números generales en su clasificación:

  • 10 partidos jugados
  • 7 victorias
  • 3 empates
  • 0 derrotas
  • 22 goles a favor
  • 7 goles en contra
  • +15 de diferencia de gol
  • 6 partidos con la valla invicta

Con apenas 150.000 habitantes, Curazao llegó invicto al Mundial 2026 y se convirtió en la selección más pequeña que disputará una Copa del Mundo desde la creación del torneo, con su goleador Gervane Kastaneer y capitán Leandro Bacuna.

Ahora, el reto será grande para Dick Advocaat y su equipo en la Copa Mundial y en un grupo con 3 sólidos equipos que también buscarán superar la ronda de grupos y llegar a lo más alto de la cita mundialista.

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