Mundial 2026: Conoce a Dick Advocaat, DT de Curazao

El experimentado Dick Advocaat estará al mando de Curazao para la Copa Mundial 2026 de la FIFA, una en donde compartirán grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

A los 77 años, después de haber pasado por algunas de las selecciones y clubes más importantes del mundo, el entrenador neerlandés decidió embarcarse en una aventura tan improbable como fascinante: llevar a una pequeña isla del Caribe a su primera Copa del Mundo, algo que realizó con éxito.

Una gran trayectoria y un nuevo capítulo en el Mundial 2026

Dirigió a la selección de los Países Bajos en dos etapas, participó en el Mundial de Estados Unidos 1994 y condujo a figuras como Dennis Bergkamp, Ronald Koeman y Frank Rijkaard. También dejó huella en clubes históricos como PSV Eindhoven, Rangers de Escocia, Zenit de San Petersburgo, Fenerbahçe y Sunderland.

Su currículum incluye ligas nacionales, copas internacionales y experiencias con selecciones como Corea del Sur, Rusia, Bélgica, Serbia, Emiratos Árabes Unidos e Irak. Su capacidad para adaptarse a distintos contextos lo convirtió en uno de los entrenadores más experimentados del fútbol moderno.

La selección de Curazao tuvo destacados números generales en su clasificación:

10 partidos jugados

7 victorias

3 empates

0 derrotas

22 goles a favor

7 goles en contra

+15 de diferencia de gol

6 partidos con la valla invicta

Con apenas 150.000 habitantes, Curazao llegó invicto al Mundial 2026 y se convirtió en la selección más pequeña que disputará una Copa del Mundo desde la creación del torneo, con su goleador Gervane Kastaneer y capitán Leandro Bacuna.

Ahora, el reto será grande para Dick Advocaat y su equipo en la Copa Mundial y en un grupo con 3 sólidos equipos que también buscarán superar la ronda de grupos y llegar a lo más alto de la cita mundialista.