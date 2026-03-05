Panamá Femenina logró importante triunfo ante San Cristóbal y Nieves

La Selección de Panamá Femenina venció el miércoles 4 de marzo por 3-0 a su par de San Cristóbal y Nieves en lo que significó su segunda victoria en la primera fase de la Eliminatoria mundialista , tras haber disputado dos encuentros.

Más allá de que el primer tiempo terminó 0-0, a lo largo de todo el encuentro fue Panamá la selección que buscó el arco rival y generó todas las situaciones clara de gol que hubo en el partido.

Mientras que los travesaños y palos negaron el primer tanto panameño en la primera parte, ya en la segunda, a través de dos cabezazos de Rebeca Espinosa y Riley Tanner, y un muy buen disparo de larga distancia de Katherine Castillo, Panamá logró sacar la victoria y quedarse con los tres puntos.

Como datos anecdóticos, la volante Alexis Pashales ingresó en el segundo tiempo haciendo su debut oficial con Panamá, mientras que la mundialista con la selección de futsal, Kenia Rangel, también vio acción en el complemento y así sumó sus primeros minutos en la era Toña Is.

REBECA ESPINOSA: SU PRIMER GOL CON PANAMÁ FEMENINA

Rebeca Espinosa vivió una noche especial al marcar su primer gol con la Selección, luego de ingresar al medio tiempo para disputar la segunda parte. La atacante, con experiencia en el primer Mundial Femenino de Panamá y constante en las convocatorias de los últimos años, destacó la importancia de abrir el marcador para un plantel que buscaba y buscaba el arco rival pero no podía marcar: “Me siento súper feliz porque el equipo necesitaba abrir el marcador. Estoy también súper feliz por la confianza que los profes me han dado. Creo que lo he aprovechado al máximo. Día tras día que estoy aquí trato de hacer las cosas bien para que confíen en mí”, expresó, resaltando además que busca transmitir su recorrido en eliminatorias a sus compañeras. “Las de más experiencia estamos aquí para apoyar a las más jóvenes, para así salir adelante y poder clasificar nuevamente a un Mundial”, añadió.

ASÍ ESTÁ EL GRUPO E

Panamá 6pts 2PJ Cuba 4pt 2PJ Aruba 3pts 1PJ San Cristóbal y Nieves 1pt 3PJ Curazao 0pt 2PJ

PRÓXIMOS PARTIDOS

7 marzo – Aruba vs Cuba

9 abril – Panamá vs Aruba

14 abril – Curazao vs Aruba

18 abril – Panamá vs Cuba y San Cristóbal y Nieves vs Curazao

