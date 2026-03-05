José Luis Rodríguez brinda asistencia en triunfo de FC Juárez ante América

Los Bravos de FC Juárez del panameño José Luis Rodríguez derrotaron de visita al Club América con marcador de 1-2 en su partido por la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX, disputado la noche de este miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital del país.

El equipo juarense consiguió hilar triunfos y también su segundo como visitante en este torneo, tercero en total para sumar 10 unidades.

Jairo Torres y Guilherme Castilho marcaron por los Bravos para darle los tres puntos en la cancha de las Águilas.

Asistencia panameña, velocidad y buen toque de José Luis Rodríguez

Los Bravos se pusieron adelante en el marcador muy temprano con la anotación de Jairo Torres al minuto 5 luego de una buena jugada por la banda izquierda en la que José Luis ‘Puma’ Rodríguez mandó un buen servicio para que Jairo rematara dentro del área chica.

El equipo juarense logró irse al descanso con la ventaja, aunque en el complemento América igualó el encuentro con un gol de Alejandro Zendejas al minuto 69.

Pero los Bravos no desistieron y al minuto 90+3 Castilho apareció para rematar dentro del área y mandar el balón al fondo para gritar el gol del triunfo.

Los Bravos tienen poco tiempo para festejar y prepararán su visita a Toluca este domingo, partido que se desarrollara a partir de las 5:00 pm (horario de Ciudad Juárez y del centro del país).

FUENTE: FC Juárez