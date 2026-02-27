Clásico Mundial 2026: Jorge García y una oportunidad de oro ante los Yankees

El joven lanzador Jorge García subirá al montículo ante los Yankees de Nueva York en un partido de Spring Training previo al Clásico Mundial 2026 .

Damaso Espino, gerente general del equipo, confirmó la noticia, así como la de Jaime Barría, quien abrirá contra los Tigres de Detroit el 4 de marzo.

"Agradecido con Dios por todas las bonitas oportunidades después de un duro golpe en mi carrera profesional, pero Dios siempre tiene buenos planes y me ha llevado poco a poco", dijo García después de superar un episodio complicado en su vida cuando estaba firmado con los Gigantes de San Francisco.

Tras conocer que será el encargado de abrir ante los Yankees, el equipo más ganador de las Grandes Ligas, el "Muñeco" señaló que esperaba lanzar de relevo el martes en el primer encuentro de exhibición antes de debutar ante Cuba el viernes 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn.

"No me esperaba que me dieran la pelota para abrir, pero que bonito es enfrentar a un equipo tan grande como los Yankees", añadió el pelotero de 23 años.

"Respeto a todas esas estrellas, pero todos somos hombres y yo compito con mi sinker y eso es lo que tengo para ellos", finalizó el actual lanzador del año en el Béisbol Mayor sobre el enfrentamiento que tendrá contra Aaron Judge y las otras figuras de los "Bombarderos".

PANAMÁ VS YANKEES DE NUEVA YORK: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR PARTIDO DE EXHIBICIÓN