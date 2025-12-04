Clásico Mundial 2026: Panamá envía roster provisional de 35 peloteros

Cumpliendo con el segundo requisito solicitado por MLB para la conformación del róster con miras al Clásico Mundial 2026 , la selección de Béisbol de Panamá envió oficialmente la lista de 35 peloteros correspondiente al róster provisional.

"Nos sentimos orgullosos de la calidad de jugadores incluidos en este grupo preliminar y confiamos en poder contar con ellos para representar a nuestro país en el torneo más importante del béisbol mundial", dijo Damaso Espino, Gerente del equipo panameño.

La lista del Clásico Mundial 2026 no puede ser publicada

Por disposiciones de MLB y de la Asociación de Jugadores, esta lista no puede hacerse pública. La Federación Panameña de Béisbol se mantiene en constante comunicación con diferentes equipos de MLB, KBO y NPB, entre otras ligas, para asegurar que los jugadores cumplan con todos los procesos requeridos en su preparación.

Asimismo, se comunicó que el puesto de coach de lanzadores, el único pendiente por confirmar dentro del cuerpo técnico, ha sido oficialmente asignado. Julio Rangel asumirá la responsabilidad de coordinar todo lo relacionado al pitcheo, en conjunto con el coach del bullpen Bruce Chen. Julio ya viene trabajando junto al mánager Mayorga y el resto del staff en reuniones con posibles lanzadores, convirtiéndose en una pieza fundamental por su experiencia, credibilidad y el respeto que goza dentro de la industria.

FUENTE: FEDEBEIS