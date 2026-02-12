Clásico Mundial 2026: Panamá pierde a su mejor bateador

El receptor de los Cardenales de San Luis, Iván Herrera , no podrá formar parte de la Selección Nacional en el próximo Clásico Mundial 2026 de Béisbol.

Como es de conocimiento público, Iván fue sometido a una cirugía en su codo derecho al finalizar la temporada pasada y, desde entonces, ha trabajado con gran compromiso y dedicación para lograr una recuperación completa y estar disponible para representar a nuestro país.

No obstante, tras la más reciente evaluación médica, se ha determinado que, a pesar de que su recuperación avanza de manera positiva, el nivel de exigencia que implica una competencia de esta magnitud representa un riesgo elevado para su salud en esta etapa de su proceso de rehabilitación, lo que podría comprometer su recuperación a largo plazo.

Agradecemos profundamente la disposición, el esfuerzo y el deseo de Iván Herrera de vestir los colores de la selección nacional. Le deseamos una pronta y total recuperación, con la certeza de que en el futuro tendrá nuevas oportunidades de representar al país con el orgullo y la entrega que siempre lo han caracterizado.

Un coclesano reemplazará a Iván Herrera en el Clásico Mundial 2026

En su reemplazo se integrará al roster el OF Luis Castillo, un pelotero con amplia experiencia internacional, bateador ambidiestro y con capacidad de aportar en múltiples áreas del juego.

FUENTE: FEDEBEIS