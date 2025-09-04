Copa Mundial de Béisbol U18: 10 peloteros panameños han jugado en torneos internacionales

Un total de 10 peloteros que representarán a Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18 que inicia esta semana (4 de septiembre) en Okinawa, Japón han participado en torneos internacionales de diversas categorías menores, incluyendo 4 de talla mundialistas y otros 5 que han participado de certámenes pre mundiales, lo que ayudará grandemente por su experiencia al desempeño de esta selección en este torneo.

El lanzador metropolitano Roderick Medina y los jardineros Luis Rivera y Juan Caballero, estuvieron en el mundial Sub-15 en México en 2022.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Aníbal Sánchez, otro jardinero, también representó al país en el Mundial Intermedio en Carolina del Sur en 2022, este evento bajo el paraguas del programa de la Little League.

Pre Mundiales

Ricardo Acosta, Luis Rivera, Juan Caballero, Michael Nieto, Juan Rujano y Joshua Martínez, participaron del pre Mundial U-18 que se desarrolló en Panamá en 2024 y dónde se obtuvo el sub campeonato.

Rivera, Caballero y Medina, también jugaron en el premundial Sub-15 de 2022 celebrado en Venezuela donde se alcanzó el título, compartido con Venezuela que también recibió la medalla de oro.

Caleb Rivera fue a la Serie Latinoamericana de la categoría pre intermedio de 2023 en Curazao donde tuvo una gran actuación, también en el programa de Pequeñas Ligas. Aníbal Sánchez, además ha actuado en los campeonatos Latinoamericanos Infantiles 2018 y 2019 e Intermedio 2022.

Juan David Caballero, Ricardo Acosta y Michael Nieto de igual forma, estuvieron en los Panamericanos Sub-10 de 2017.

El estelar serpentinero José Serva, tuvo participación en el Panamericano Sub-12 de 2021 y Sub-15 de 2024.

El mánager

El ex grandes ligas Carlos César Maldonado estuvo al frente de la selección juvenil en los premundial de esta categoría en 2016 en México y 2024 en Panamá, dónde logró un quinto lugar y un sub campeonato respectivamente y marca de 9 triunfos y 6 derrotas .

FUENTE: José Otero