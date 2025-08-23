Copa Mundial de Béisbol U18: El zurdo santeño José Serva subirá a la lomita ante USA

Panamá tiene listo a su as para el primer partido de la Copa Mundial de Béisbol U18 contra el potente equipo de Estados Unidos. El zurdo santeño José Serva, oriundo de Los Olivos en Los Santos, será el abridor.
Un duro grupo para Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18
Dirigidos por el ex grandes ligas Carlos César Maldonado, un mánager de gran perfil en el béisbol panameño, la selección de Panamá está en el Grupo B junto a USA, Australia, China, Taiwán y Alemania.
El primer partido será el 5 de septiembre a las 10:30 a.m. en Japón (8:30 p.m. del 4 de septiembre en Panamá).