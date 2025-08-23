Copa Mundial de Béisbol U18: El zurdo santeño José Serva subirá a la lomita ante USA

Panamá tiene listo a su as para el primer partido de la Copa Mundial de Béisbol U18 contra el potente equipo de Estados Unidos. El zurdo santeño José Serva , oriundo de Los Olivos en Los Santos, será el abridor.

Serva no es ajeno a los grandes escenarios. Ya fue el primer abridor de Panamá en torneos premundiales, demostrando su temple al enfrentar a equipos como Puerto Rico en la U12 y a Dominicana en la U15. Ahora, con su arsenal de recta, curva y cambio, buscará silenciar los bates estadounidenses. Su talento ha captado la atención de los profesionales, y se espera que el 15 de enero de 2026 firme su contrato con los Chicago Cubs.

Un duro grupo para Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18

Dirigidos por el ex grandes ligas Carlos César Maldonado, un mánager de gran perfil en el béisbol panameño, la selección de Panamá está en el Grupo B junto a USA, Australia, China, Taiwán y Alemania.

El primer partido será el 5 de septiembre a las 10:30 a.m. en Japón (8:30 p.m. del 4 de septiembre en Panamá).