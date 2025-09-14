Copa Mundial de Béisbol U18: Estados Unidos se coronó campeón blanqueando a Japón

El nº 3 del mundo, Estados Unidos , derrotó al nº 1 Japón , por 2-0, en la final y se llevó la Copa Mundial de Béisbol U18 frente a un estadio lleno (16.693 aficionados) en el Cellular Stadium en Okinawa, Japón.

Estados Unidos ha ganado el trofeo 11 veces y empató con Cuba como los dos países más exitosos en el torneo de categorías por edades. Además, es la medalla número 28 para Estados Unidos en 32 ediciones de la Copa Mundial de Béisbol Sub-18 de la WBSC.

Es la cuarta vez que Estados Unidos derrota a Japón en la final de la Copa Mundial de Béisbol Sub-18, después de las ediciones de 1982, 2013 y 2015.

Fue la primera derrota de Japón en el torneo de 2025 tras vencer a Estados Unidos 6-2 en la Súper Ronda.

Impresiones del mánager de USA - Copa Mundial de Béisbol U18

"Es realmente emocionante", comentó el mánager estadounidense, Rick Eckstein, después del partido. "Fue un torneo excelente, con equipos excelentes. Vinimos con la intención de disputar el campeonato y ganarlo. Gran parte del mérito es de Japón. Son un equipo excepcional. Nos enorgullece haberlo ganado todo".

Eckstein atribuyó la destacada actuación del lanzador Coleman Borthwick, quien lanzó hasta el final, blanqueando a Japón. "Coleman lanzó de maravilla. Tuvimos otros lanzadores, como Gio Rojas y Carson Bolemon, que también salieron al campo y dieron lo mejor de sí. Todo nuestro cuerpo de lanzadores lo hizo muy bien. Jugamos una buena defensa y bateamos con precisión. Fue un verdadero esfuerzo de equipo".

FUENTE: WBSC