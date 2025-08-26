Copa Mundial de Béisbol U18 Béisbol -  26 de agosto de 2025 - 15:00

Copa Mundial de Béisbol U18: Fedebeis entrega uniformes a la novena panameña

En la presentación oficial del equipo, la novena de Panamá recibió su indumentaria para la Copa Mundial de Béisbol U18.

Las oficinas de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) fueron el escenario donde se hizo la entrega oficial de los uniformes a la Selección de Béisbol de Panamá que jugará la Copa Mundial de Béisbol U18 en Japón, del 5 al 14 de septiembre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1960416044016918720&partner=&hide_thread=false

Los dirigidos por Carlos César Maldonado recibieron su maleta, ropa de viaje, entrenamiento y su capitán Ricardo Acosta, también recibió el pabellón nacional.

En la conferencia de prensa estuvo presente Jaime Robinson, presidente de la FEDEBEIS, quien dijo: "Estamos conscientes de que tenemos un bueno equipo y sabemos que vamos a traer buenos resultados".

El 1 de septiembre la novena panameña iniciará su travesía, luego harán una escala en México, Tokio y finalmente tomarán un vuelo a Okinawa.

Calendario de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18

  • Panamá vs Estados Unidos (8:30 pm) - 4 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
  • Australia vs Panamá (8:30 pm) - 5 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
  • Panamá vs China Taipéi (4:30 am) - 7 de septiembre - Nishizaki Stadium
  • Alemania vs Panamá (12:30 am) - 8 de septiembre - Nishizaki Stadium
  • Panamá vs China - (8:30 pm) 9 de septiembre - Nishizaki Stadium

Los partidos estarán en vivo por la señal de Únicos.

