Copa Mundial de Béisbol U18: Fedebeis entrega uniformes a la novena panameña

Las oficinas de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) fueron el escenario donde se hizo la entrega oficial de los uniformes a la Selección de Béisbol de Panamá que jugará la Copa Mundial de Béisbol U18 en Japón, del 5 al 14 de septiembre.
En la conferencia de prensa estuvo presente Jaime Robinson, presidente de la FEDEBEIS, quien dijo: "Estamos conscientes de que tenemos un bueno equipo y sabemos que vamos a traer buenos resultados".
El 1 de septiembre la novena panameña iniciará su travesía, luego harán una escala en México, Tokio y finalmente tomarán un vuelo a Okinawa.
Calendario de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18
- Panamá vs Estados Unidos (8:30 pm) - 4 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
- Australia vs Panamá (8:30 pm) - 5 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
- Panamá vs China Taipéi (4:30 am) - 7 de septiembre - Nishizaki Stadium
- Alemania vs Panamá (12:30 am) - 8 de septiembre - Nishizaki Stadium
- Panamá vs China - (8:30 pm) 9 de septiembre - Nishizaki Stadium
Los partidos estarán en vivo por la señal de Únicos.