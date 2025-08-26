Copa Mundial de Béisbol U18: Fedebeis entrega uniformes a la novena panameña

Las oficinas de la Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) fueron el escenario donde se hizo la entrega oficial de los uniformes a la Selección de Béisbol de Panamá que jugará la Copa Mundial de Béisbol U18 en Japón, del 5 al 14 de septiembre.

Los dirigidos por Carlos César Maldonado recibieron su maleta, ropa de viaje, entrenamiento y su capitán Ricardo Acosta, también recibió el pabellón nacional.

¡Los protagonistas! Los peloteros José Serva, Juan Rujano, Ricardo Acosta y Caleb Rivera, hablaron en la presentación de la selección nacional U18, que jugará la Copa Mundial de Béisbol U18. #ClaseDeCutarrazo pic.twitter.com/lMI8PzOPpb

En la conferencia de prensa estuvo presente Jaime Robinson, presidente de la FEDEBEIS, quien dijo: "Estamos conscientes de que tenemos un bueno equipo y sabemos que vamos a traer buenos resultados".

El 1 de septiembre la novena panameña iniciará su travesía, luego harán una escala en México, Tokio y finalmente tomarán un vuelo a Okinawa.

Calendario de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18

Panamá vs Estados Unidos (8:30 pm) - 4 de septiembre - Estadio Celular Naha Field

Australia vs Panamá (8:30 pm) - 5 de septiembre - Estadio Celular Naha Field

Panamá vs China Taipéi (4:30 am) - 7 de septiembre - Nishizaki Stadium

Alemania vs Panamá (12:30 am) - 8 de septiembre - Nishizaki Stadium

Panamá vs China - (8:30 pm) 9 de septiembre - Nishizaki Stadium

Los partidos estarán en vivo por la señal de Únicos.