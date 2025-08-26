Copa Mundial de Béisbol U18 Béisbol -  26 de agosto de 2025 - 13:58

Copa Mundial de Béisbol U18: José Serva y la ilusión de lanzarle a Estados Unidos

"Yo tomé la noticia de forma positiva porque yo quería lanzarle a Estados Unidos", dijo José Serva de cara a la Copa Mundial de Béisbol U18.

FOTO: RPC

EL lanzador izquierdo José Serva se mostró feliz y contento tras ser elegido por el mánager Carlos César Maldonado como el primer abridor de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18, que se jugará en Japón del 5 al 14 de septiembre.

"Yo tomé la noticia de forma positiva porque yo quería lanzarle a Estados Unidos, uno de los equipos más grandes del torneo", dijo el santeño de 16 años.

"Será un privilegio para mí porque soy una persona competitiva", añadió.

Serva tiene programado lanzar 5 episodios y como máximo realizar 80 pitcheos, donde tratará de ayudar al equipo panameño a ganar este difícil duelo ante Estados Unidos.

Serva ha sido el as de Panamá en otras categorías en torneos internacionales, demostrando un alto nivel que le permitió llegar a un acuerdo con la organización de los Cachorros de Chicago para firmar en el 2026.

La fortaleza de José Serva

"Mi fortaleza es el control y tiró muchos strikes", destacó el orgullo de Los Olivos, agregando que los lanzamientos que maneja son la recta, el cambio de velocidad y la curva.

Calendario de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18

  • Panamá vs Estados Unidos (8:30 pm) - 4 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
  • Australia vs Panamá (8:30 pm) - 5 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
  • Panamá vs China Taipéi (4:30 am) - 7 de septiembre - Nishizaki Stadium
  • Alemania vs Panamá (12:30 am) - 8 de septiembre - Nishizaki Stadium
  • Panamá vs China - (8:30 pm) 9 de septiembre - Nishizaki Stadium

Los partidos estarán en vivo por la señal de Únicos.

