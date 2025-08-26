Copa Mundial de Béisbol U18: José Serva y la ilusión de lanzarle a Estados Unidos

EL lanzador izquierdo José Serva se mostró feliz y contento tras ser elegido por el mánager Carlos César Maldonado como el primer abridor de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18, que se jugará en Japón del 5 al 14 de septiembre.
"Será un privilegio para mí porque soy una persona competitiva", añadió.
Serva tiene programado lanzar 5 episodios y como máximo realizar 80 pitcheos, donde tratará de ayudar al equipo panameño a ganar este difícil duelo ante Estados Unidos.
Serva ha sido el as de Panamá en otras categorías en torneos internacionales, demostrando un alto nivel que le permitió llegar a un acuerdo con la organización de los Cachorros de Chicago para firmar en el 2026.
La fortaleza de José Serva
"Mi fortaleza es el control y tiró muchos strikes", destacó el orgullo de Los Olivos, agregando que los lanzamientos que maneja son la recta, el cambio de velocidad y la curva.
Calendario de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18
- Panamá vs Estados Unidos (8:30 pm) - 4 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
- Australia vs Panamá (8:30 pm) - 5 de septiembre - Estadio Celular Naha Field
- Panamá vs China Taipéi (4:30 am) - 7 de septiembre - Nishizaki Stadium
- Alemania vs Panamá (12:30 am) - 8 de septiembre - Nishizaki Stadium
- Panamá vs China - (8:30 pm) 9 de septiembre - Nishizaki Stadium
Los partidos estarán en vivo por la señal de Únicos.