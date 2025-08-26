Copa Mundial de Béisbol U18: José Serva y la ilusión de lanzarle a Estados Unidos

EL lanzador izquierdo José Serva se mostró feliz y contento tras ser elegido por el mánager Carlos César Maldonado como el primer abridor de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18 , que se jugará en Japón del 5 al 14 de septiembre.

"Yo tomé la noticia de forma positiva porque yo quería lanzarle a Estados Unidos, uno de los equipos más grandes del torneo", dijo el santeño de 16 años.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Será un privilegio para mí porque soy una persona competitiva", añadió.

Serva tiene programado lanzar 5 episodios y como máximo realizar 80 pitcheos, donde tratará de ayudar al equipo panameño a ganar este difícil duelo ante Estados Unidos.

Serva ha sido el as de Panamá en otras categorías en torneos internacionales, demostrando un alto nivel que le permitió llegar a un acuerdo con la organización de los Cachorros de Chicago para firmar en el 2026.

La fortaleza de José Serva

"Mi fortaleza es el control y tiró muchos strikes", destacó el orgullo de Los Olivos, agregando que los lanzamientos que maneja son la recta, el cambio de velocidad y la curva.

Calendario de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18

Panamá vs Estados Unidos (8:30 pm) - 4 de septiembre - Estadio Celular Naha Field

Australia vs Panamá (8:30 pm) - 5 de septiembre - Estadio Celular Naha Field

Panamá vs China Taipéi (4:30 am) - 7 de septiembre - Nishizaki Stadium

Alemania vs Panamá (12:30 am) - 8 de septiembre - Nishizaki Stadium

Panamá vs China - (8:30 pm) 9 de septiembre - Nishizaki Stadium

Los partidos estarán en vivo por la señal de Únicos.