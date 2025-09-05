Copa Mundial de Béisbol U18 Béisbol -  5 de septiembre de 2025 - 14:41

Copa Mundial de Béisbol U18: Lineup de Panamá para partido ante Australia

El derecho Roderick Medina será el lanzador abridor de Panamá en la segunda fecha de la Copa Mundial de Béisbol U18.

FOTO: FEDEBEIS

El mánager de la Selección de Béisbol de Panamá, Carlos César Maldonado, reveló la alineación para el partido de esta noche ante Australia en la segunda jornada de la Copa Mundial de Béisbol U18, con sede en Okinawa, Japón.

Lineup de Panamá vs Australia en la Copa Mundial de Béisbol U18

  1. Luis Rivera CF
  2. Michael Nieto LF
  3. David Méndez 3B
  4. Juan Rujano C
  5. Ricardo Acosta 2B
  6. Carlos Castillo DH
  7. Williams Cutshall SS
  8. Caleb Rivera 1B
  9. Aníbal Sánchez RF

Lanzador abridor: Roderick Medina

AUSTRALIA VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER LA COPA MUNDIAL DE BÉISBOL U18

  • Fecha: Viernes, 5 de septiembre de 2025
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Lugar: Estadio Celular Naha Field
  • Dónde ver: En vivo por la señal de Únicos

