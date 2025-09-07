Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá cayó ante China Taipéi

Panamá cayó esta mañana 2 carreras por 1 ante China T en su tercer partido de la Ronda Regular de la Copa Mundial U18 de Béisbol que se juega en la ciudad de Okinawa, Japón y deja marca de 0-3 en lo que va del certamen que reúne a los 12 mejores equipos del planeta.

El lanzador zurdo Joel González vendió cara su derrota tras trabajar en gran forma en 6.2 entradas, aceptando 2 carreras, solamente 4 imparables, boleando a 2 y ponchando a 3, en una salida de calidad que le valió para cerrar como pelotero profesional con una organización de la Major League Baseball.

Panamá por su parte marcó una rayita en la alta de la séptima cuando Juan David Caballero pegó doble a la patrulla derecha y anotó desde segunda con imparable de Luis Rivera al jardín central.

Caballero dio de 3-2 con una carrera anotada, Luis Rivera de 4-2 con una carrera producida, William Cutshall de 4-1, Yadier Fuentes de 3-1, para ser los mejores al bate por Panamá.

Dura derrota en la Copa Mundial de Béisbol U18

Panamá pudo empatar el partido en la alta de la séptima, pero China Taipéi marcó una carrera en la baja del mismo episodio, dejando tendido en el terreno a nuestro equipo que con foja de 0-3 deja sus ilusiones puestas en los últimos dos juegos, el lunes a la media noche ante Alemania y martes ante China a las 8:30 p.m. para cerrar acciones en la Ronda Regular.

FUENTE: FEDEBEIS