Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá con dos representantes en el All-World Team

Los peloteros panameños Carlos Castillo y Luis Rivera figuran en el equipo ideal de la Copa Mundial de Béisbol U18 , certamen que se celebró en Okinawa, Japón.

El metropolitano Rivera, actual novato del año de la categoría Mayor, fue una pieza importante para la novena panameña, siendo seguro en la patrulla central y destacando con el madero en la ofensiva.

Por su parte, el coclesano Castillo prácticamente estuvo todo su tiempo de juego como bateador designado (DH).

Rivera bateó para .318, producto de 7 imparables en 22 turnos al bate, 1 triple, 5 carreras anotadas, 4 empujadas, 8 bases por bolas y 4 ponches.

Castillo tuvo un promedio ofensivo de .304, producto de 7 hits en 23 turnos al bate, 4 anotadas, 2 dobles, 1 triple, 3 producidas, 2 bases por bolas y 9 ponches.

Equipo ideal de la Copa Mundial de Béisbol U18