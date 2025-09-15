Copa Mundial de Béisbol U18 Béisbol -  15 de septiembre de 2025 - 10:21

Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá con dos representantes en el All-World Team

Los peloteros panameños Carlos Castillo y Luis Rivera figuran en el equipo ideal de la Copa Mundial de Béisbol U18.

FOTO: WBSC

El metropolitano Rivera, actual novato del año de la categoría Mayor, fue una pieza importante para la novena panameña, siendo seguro en la patrulla central y destacando con el madero en la ofensiva.

Por su parte, el coclesano Castillo prácticamente estuvo todo su tiempo de juego como bateador designado (DH).

Rivera bateó para .318, producto de 7 imparables en 22 turnos al bate, 1 triple, 5 carreras anotadas, 4 empujadas, 8 bases por bolas y 4 ponches.

Castillo tuvo un promedio ofensivo de .304, producto de 7 hits en 23 turnos al bate, 4 anotadas, 2 dobles, 1 triple, 3 producidas, 2 bases por bolas y 9 ponches.

Equipo ideal de la Copa Mundial de Béisbol U18

image

