BÉISBOL Béisbol -  11 de septiembre de 2025 - 09:00

Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá U18 cae ante Puerto Rico en inicio de Super Ronda

Panamá cayó 3 carreras por 1 ante Puerto Rico, en el inicio de la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18 que se juega en la ciudad de Okinawa, Japón.

Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá U18 cae ante Puerto Rico en inicio de Super Ronda
Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá U18 cae ante Puerto Rico en inicio de Super Ronda

Panamá cayó 3 carreras por 1 ante Puerto Rico, en el inicio de la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18 que se juega en la ciudad de Okinawa, Japón.

Los boricuas aprovecharon un parpadeo del lanzador zurdo panameño Joel González, anotando 2 carreras en la alta de la tercera entrada y luego anotaron una más en la alta de la séptima y última entrada.

El izquierdo panameño trabajó 4.1 entradas, con 4 hits, 2 anotadas, 1 limpia, boleo a 2 y ponchó a 8 para cargar con la derrota. Lo gana el abridor de Puerto Rico Keniel De Jesús que en 5.0 entradas no permitió carreras, boleó a 2 y ponchó a 6.

Panamá tuvo un partido malo a la defensa cuando reflejó 4 errores en el partido, sonando 3 imparables y anotando 1 carrera. Puerto Rico marcó 3, conectó 4 imparables y al cuadro cometió un error.

Los tres imparables de Panamá lo dieron Carlos Castillo de 3-1, Michael Nieto de 3-1 y Juan David Caballero de 3-1.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá U18?

El segundo juego de Panamá en Súper Ronda será la madrugada de este viernes, a eso de las 4:30 a.m. ante Japón y cierra ante Korea en la madrugada del sábado a la misma hora.

FUENTE: FEDEBEIS

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa Mundial de Béisbol U18: Lineup de Panamá vs Puerto Rico en la Súper Ronda

Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy miércoles 10 de septiembre

Puerto Rico vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Súper Ronda Copa Mundial de Béisbol U18

Recomendadas

Últimas noticias