Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá U18 cae ante Puerto Rico en inicio de Super Ronda

Panamá cayó 3 carreras por 1 ante Puerto Rico, en el inicio de la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18 que se juega en la ciudad de Okinawa, Japón.

Los boricuas aprovecharon un parpadeo del lanzador zurdo panameño Joel González, anotando 2 carreras en la alta de la tercera entrada y luego anotaron una más en la alta de la séptima y última entrada.

El izquierdo panameño trabajó 4.1 entradas, con 4 hits, 2 anotadas, 1 limpia, boleo a 2 y ponchó a 8 para cargar con la derrota. Lo gana el abridor de Puerto Rico Keniel De Jesús que en 5.0 entradas no permitió carreras, boleó a 2 y ponchó a 6.

Panamá tuvo un partido malo a la defensa cuando reflejó 4 errores en el partido, sonando 3 imparables y anotando 1 carrera. Puerto Rico marcó 3, conectó 4 imparables y al cuadro cometió un error.

Los tres imparables de Panamá lo dieron Carlos Castillo de 3-1, Michael Nieto de 3-1 y Juan David Caballero de 3-1.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá U18?

El segundo juego de Panamá en Súper Ronda será la madrugada de este viernes, a eso de las 4:30 a.m. ante Japón y cierra ante Korea en la madrugada del sábado a la misma hora.

FUENTE: FEDEBEIS