Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy viernes 12 de septiembre

Partidos que hay para hoy viernes 12 de septiembre en la Copa Mundial de Béisbol U18 en la Super Ronda.

Panamá U18 inició con mal pie la Super Ronda del Campeonato Mundial de Béisbol U18 tras perder ante Puerto Rico. Hoy ahora su próximo rival será Japón antes de enfrentar en la madrugada del sábado a Corea del Sur.