Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy viernes 12 de septiembre

Partidos que hay para hoy viernes 12 de septiembre en la Copa Mundial de Béisbol U18 en la Super Ronda.
Partidos para hoy en la Copa Mundial de Béisbol U18
- Sudáfrica vs Australia en el Nishizaki Stadium a las 12:30 A.M.
- Puerto Rico vs China Taipéi en el Okinawa Cellular Stadium a las 12:30 A.M.
- Corea del Sur vs Estados Unidos en el Nishizaki Stadium a las 4:30 A.M.
- Panamá vs Japón en el Okinawa Cellular Stadium a las 4:30 A.M.
- Sudáfrica vs Alemania en el Nishizaki Stadium a las 8:30 P.M.
- Italia vs Australia en el Okinawa Cellular Stadium a las 8:30 P.M.