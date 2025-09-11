BÉISBOL Béisbol -  11 de septiembre de 2025 - 22:00

Copa Mundial de Béisbol U18: Partidos para hoy viernes 12 de septiembre

Partidos que hay para hoy viernes 12 de septiembre en la Copa Mundial de Béisbol U18 en la Super Ronda.

Panamá U18 inició con mal pie la Super Ronda del Campeonato Mundial de Béisbol U18 tras perder ante Puerto Rico. Hoy ahora su próximo rival será Japón antes de enfrentar en la madrugada del sábado a Corea del Sur.

Partidos para hoy en la Copa Mundial de Béisbol U18

  • Sudáfrica vs Australia en el Nishizaki Stadium a las 12:30 A.M.
  • Puerto Rico vs China Taipéi en el Okinawa Cellular Stadium a las 12:30 A.M.
  • Corea del Sur vs Estados Unidos en el Nishizaki Stadium a las 4:30 A.M.
  • Panamá vs Japón en el Okinawa Cellular Stadium a las 4:30 A.M.
  • Sudáfrica vs Alemania en el Nishizaki Stadium a las 8:30 P.M.
  • Italia vs Australia en el Okinawa Cellular Stadium a las 8:30 P.M.
