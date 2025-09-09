Copa Mundial de Béisbol U18 Béisbol -  9 de septiembre de 2025 - 10:46

Copa Mundial de Béisbol U18: ¿Por qué Panamá clasificó por el TQB?

El equipo de Panamá clasificó a la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18, por tener mejor Team Quality Balance.

FOTO: FEDEBEIS

Panamá, Australia y Alemania terminaron empatados con foja de 2-3, pero Panamá avanza tomando en cuenta que tuvo mejor Team Quality Balance (TQB) sistema que se utiliza para desempatar en caso de ser necesario para clasificaciones.

Por primera vez en su historia, el equipo canalero se instala en esta fase del certamen, que se juega con Súper ronda desde la edición del 2012.

Panamá ha competido en 15 ediciones, y su mejor resultado es el cuarto lugar, logrado en 1984 y 1999.

En el 2012 terminaron (séptimos 3-3), 2019 (noveno 3-5), 2021 que se jugó 2022 por la pandemia (octavos 4-4) y 2023 (séptimos 4-4).

Partidos de Panamá en la súper ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18

La Súper Ronda arranca este 11 de septiembre y Panamá se medirá al A3, que es Puerto Rico, luego va ante Japón y cierra ante Corea del Sur.

Los panameños comenzarán la Súper ronda con récord de 0-2 y deberán ganar por lo menos dos partidos si quiere aspirar a una medalla.

