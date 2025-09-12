Copa Mundial de Béisbol U18 Béisbol -  12 de septiembre de 2025 - 08:23

Copa Mundial de Béisbol U18: Tabla de posiciones tras jornada 2 de la Súper Ronda

Repasa la tabla de posiciones en la segunda jornada de la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC.

Foto: WBSC

Las acciones de la Súper Ronda siguen en marcha en la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, con la selección de Béisbol de Panamá viendo acción ante la novena de Japón en el Okinawa Cellular Stadium.

En el duelo con los nipones, Panamá lo ganaba 5-1 en el octavo, pero terminaron cayendo en episodios extras (9) con un "squeeze play".

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá?

Los canaleros con marca de 0-4 en la súper ronda, cerrarán su participación enfrentando a Corea del Sur, este sábado desde las 4:30 a.m. en el Nishizaki Stadium (en vivo por Únicos).

Tabla de posiciones en la Súper ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18

image

