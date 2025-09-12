Copa Mundial de Béisbol U18: Panamá cayó ante Japón en un cerrado partido

La Selección de Béisbol de Panamá perdió en nueve episodios por pizarra de 6-5 ante Japón en su segundo partido de la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18 , que se disputa en Okinawa.

Los dirigidos por Carlos César Maldonado fabricaron una carrera en el primer episodio en las piernas de Luis Rivera, que había comenzado el compromiso conectando un triple por el jardín izquierdo. Las cuatro carreras restantes llegaron en el octavo capítulo (entradas extras).

El conjunto nipón anotó una en el sexto, cuatro en el octavo y una en el noveno producto de un "squeeze play", que dejó tendido en el terreno del Okinawa Cellular Stadium a Panamá.

Luis Rivera fue el mejor bate de Panamá de 3-1 con 1 triple, 1 anotada, 1 empujada, 1 base por bolas y 1 ponche. Por su parte, Caleb Rivera sonó de 3-1 con 1 remolcada, 1 anotada y 1 ponche.

Daito Nakano se apuntó el triunfo, tirando 1.1 episodio sin permitir imparables y Joshua Martínez cargó con la derrota, tras lanzar una entrada de 2 hits, 1 carrera y 1 base por bolas.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en la Copa Mundial de Béisbol U18?

Los canaleros con marca de 0-4 en la súper ronda, cerrarán su participación enfrentando a Corea del Sur, este sábado desde las 4:30 a.m. en el Nishizaki Stadium (en vivo por Únicos).