Copa Mundial de Béisbol U18: Tabla de Posiciones tras la jornada 4

Las acciones de la ronda de apertura de la Copa Mundial de Béisbol U18 , siguen con muchas emociones, donde los 12 mejores equipos del mundo de la categoría buscan los primeros puestos en Okinawa, Japón.

La novena de Panamá U18 volvió a caer por tercer equipo consecutivo, en esta oportunidad ante China Taipéi por 2-1. Para su cuarto encuentro le propinaron un "No hit, No run" a Alemania. Más tarde en la noche del lunes enfrentan a China.