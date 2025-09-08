LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  8 de septiembre de 2025 - 08:15

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 7 del Clausura 2025

Conoce a continuación la tabla de posiciones tras disputarse la jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la LPF.

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 7 del Clausura 2025
LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 7 del Clausura 2025

La jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.

RESULTADOS DE LA J7 - CLAUSURA 2025 - LPF

  • CD Universitario 1 - 3 CD Plaza Amador
  • San Francisco 0 - 0 UMECIT
  • Herrera FC 1 - 2 Tauro FC
  • Alianza FC 1 - 0 Veraguas United
  • Árabe Unido 2 - 0 Atlético Nacional
  • Sporting San Miguelito 2 - 0 CAI

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J7 - CLAUSURA 2025 - LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Plaza Amador / 7 / 19
  2. Alianza FC / 7 / 11
  3. UMECIT / 7 / 11
  4. Tauro FC / 7 / 11
  5. Sporting SM / 7 / 8
  6. Árabe Unido / 7 / 6

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. San Francisco FC / 7 / 14
  2. Veraguas United / 7 / 11
  3. CD Universitario / 7 / 9
  4. CAI / 7 / 5
  5. Herrera FC / 7 / 5
  6. Atlético Nacional / 7 / 3
En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Alianza FC le gana a Veraguas United en la jornada 7

CD Universitario vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver J7 del Clausura 2025 LPF

LPF: Partidos para la Jornada 7 del Clausura 2025

Recomendadas

Últimas noticias