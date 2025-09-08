Luis Fernando Tena preocupado por Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy

Luis Fernando Tena , DT de la Selección de Guatemala, habló en conferencia de prensa previo al partido ante la Selección de Panamá en el segundo partido de la ronda final de la Eliminatoria CONCACAF rumbo al Mundial 2026.

"Panamá juega muy bien desde hace mucho tiempo, no esperábamos que empataran en Surinam, de hecho fueron superiores a Surinam, tuvieron más tiempo la pelota, más oportunidades de gol, se llevaron dos sustos, creo que merecía ganar Panamá", expresó Tena.

Sobre las figuras de la Selección de Panamá dijo: "Nos tememos que preocupar por Carrasquilla, tiene buen nivel en Pumas, sabemos de su calidad, pero también Godoy distribuye bien la pelota, los dos son los que manejan el ritmo del juego y obviamente van a estar muy ocupados en el juego".

¿Qué tiene que hacer el equipo de Luis Fernando Tena?

"Que conservemos la pelota el mejor tiempo posible porque Panamá la tiene mucho tiempo, tratan de hacerlo, además presionan mucho, si nosotros podemos conservar el balón mucho tiempo y darle circulación creo que vamos a llegar al gol, porque todo aquel equipo que tiene ese afán de atacar, pero tiene que protegerse un poco atrás", señaló Tena.

Sobre la derrota ante El Salvador expresó que fue muy dolorosa para ellos y la afición, confesó que internamente han conversado y están anuentes de la situación en la tabla. "Pensábamos que podíamos ganar en casa ante El Salvador, pero también pensamos que podemos ganar mañana aquí, tienen un gran equipo", conluyó.