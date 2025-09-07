MAREA ROJA Marea Roja -  7 de septiembre de 2025 - 17:12

Edgardo Fariña será baja para el duelo ante Guatemala por lesión

Edgardo Fariña no estará para el duelo ante Guatemala por una lesión, confirmó el entrenador Thomas Christianse.

El entrenador Thomas Christiansen informó que el defensa de la selección de Panamá Edgardo Fariña será baja para medirse a Guatemala en la segunda jornada de las eliminatorias Concacaf.

"La única baja que tenemos es la de Edgardo Fariña que en un entrenamiento previo al partido ante Surinam se ha hecho daño y ya se le hicieron unas pruebas y ha sido descartado, los médicos ya han visto su informe y está en proceso".

Edgardo Fariña no estuvo ante Surinam

El defensor quedó fuera de los 23 en Surinam y hasta ahora se conoce la razón de esa sorpresiva decisión, ya que es uno de los jugadores que mantiene un gran nivel.

Panamá enfrentará este 8 de septiembre a las 8:30 pm a Guatemala en las eliminatorias Concacaf en el estadio Rommel Fernández, sintonízanos desde las 7:30 pm por RPC.

