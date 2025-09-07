Edgardo Fariña será baja para el duelo ante Guatemala por lesión

El entrenador Thomas Christiansen informó que el defensa de la selección de Panamá Edgardo Fariña será baja para medirse a Guatemala en la segunda jornada de las eliminatorias Concacaf.
Edgardo Fariña no estuvo ante Surinam
El defensor quedó fuera de los 23 en Surinam y hasta ahora se conoce la razón de esa sorpresiva decisión, ya que es uno de los jugadores que mantiene un gran nivel.
Panamá enfrentará este 8 de septiembre a las 8:30 pm a Guatemala en las eliminatorias Concacaf en el estadio Rommel Fernández.