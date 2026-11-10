BÉISBOL Béisbol -  10 de noviembre de 2026 - 18:10

Copa Mundial de Béisbol U23: Lineup de Panamá para choque ante Australia

La novena de Panamá ya tiene su alineación confirmada de cara a su duelo ante Australia en la Copa Mundial de Béisbol U23.

Copa Mundial de Béisbol U23: Lineup de Panamá para choque ante Australia

Copa Mundial de Béisbol U23: Lineup de Panamá para choque ante Australia

FOTO: WBSC

La selección de béisbol de Panamá tiene un importante compromiso este martes en el grupo A, cuando se mida ante Australia (7:00 pm) en la quinta y última jornada de la Copa Mundial de Béisbol U23, en un encuentro clave para sus aspiraciones de avanzar a la Súper Ronda.

El mánager Aníbal Reluz presentó su alineación titular para este enfrentamiento en el Estadio Rigoberto López Pérez, en el que los panameños están obligados a conseguir el triunfo.

Los canaleros tienen récord de 2-2 tras vencer a República Checa y Nicaragua, mientras que perdieron contra Puerto Rico y China Taipéi.

Lineup de Panamá vs Australia en la Copa Mundial de Béisbol U23

  1. Juan Diego Alonso – RF

  2. Luis Sánchez – 3B

  3. Eduardo Tait – C

  4. Ryan Burrowes – SS

  5. Marcelino Alonso – CF

  6. Yeremi Sánchez – LF

  7. Edwin Hidalgo – 1B

  8. Arod McKenzie – DH

  9. Yeremy Lezcano – 2B

Lanzador abridor: Andrés Silvera

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