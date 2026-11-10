¡SOLD OUT! Curazao tendrá casa llena para recibir a la selección de Panamá

La Federación de Fútbol de Curazao anunció que se agotaron todas las entradas para el compromiso frente a la selección de Panamá por los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF, programado para este jueves 12 de noviembre en el Estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad.
Este enfrentamiento representa un desafío importante para la selección panameña, que buscará conseguir un resultado positivo como visitante para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.
Selección de Panamá buscará un boleto al Final Four y Copa Oro
La serie definirá uno de los boletos al Final Four de la Liga de Naciones y a la Copa Oro 2027. El ganador de esta llave asegurará su presencia en ambas competiciones.