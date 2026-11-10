Andrés Andrade: "No consideraría un fracaso" quedar fuera del Final Four FOTO: FPF

El defensor panameño Andrés Andrade se refirió a la posibilidad de que la selección de Panamá quede eliminada en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf y no consiga avanzar al Final Four del torneo.

El zaguero de 28 años, quien ya tuvo la oportunidad de debutar en la UEFA Champions League con el LASK Linz, dejó claro que el equipo no contempla una derrota ante Curazao, aunque considera que una eventual eliminación no debe catalogarse como un fracaso.

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