MAREA ROJA Marea Roja -  10 de noviembre de 2026 - 18:25

Andrés Andrade: "No consideraría un fracaso" quedar fuera del Final Four

Andrés Andrade no consideraría un fracaso quedar eliminado y no avanzar al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF.

Andrés Andrade: No consideraría un fracaso quedar fuera del Final Four

Andrés Andrade: "No consideraría un fracaso" quedar fuera del Final Four

FOTO: FPF

El zaguero de 28 años, quien ya tuvo la oportunidad de debutar en la UEFA Champions League con el LASK Linz, dejó claro que el equipo no contempla una derrota ante Curazao, aunque considera que una eventual eliminación no debe catalogarse como un fracaso.

Las palabras de Andrés Andrade

"Esta selección ha pasado por muchas dificultades, pero siempre se ha levantado. No consideraría un fracaso una derrota (vs. Curazao), porque, si caemos, será porque algo hicimos mal. Sin embargo, no tenemos en mente ese escenario; nuestro objetivo es ganar y, si las cosas no salen como esperamos, lo volveremos a intentar", expresó Andrade.

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