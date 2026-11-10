Andrés Andrade: "No consideraría un fracaso" quedar fuera del Final Four

El defensor panameño Andrés Andrade se refirió a la posibilidad de que la selección de Panamá quede eliminada en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf y no consiga avanzar al Final Four del torneo.
Las palabras de Andrés Andrade
"Esta selección ha pasado por muchas dificultades, pero siempre se ha levantado. No consideraría un fracaso una derrota (vs. Curazao), porque, si caemos, será porque algo hicimos mal. Sin embargo, no tenemos en mente ese escenario; nuestro objetivo es ganar y, si las cosas no salen como esperamos, lo volveremos a intentar", expresó Andrade.