Selección de Panamá: Andrés Andrade confiesa que pensó en dejar el fútbol

Andrés Andrade , defensor del Lask Linz de Austria, habló este martes previo al tercer entrenamiento de la Selección de Panamá , pensando en los partidos ante Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-27.

"Ha sido una de las experiencias más difíciles que he vivido en mi carrera. Hubo momentos en los que pensé en dejarlo todo, porque era una lesión muy complicada. Sin embargo, gracias al apoyo de mi familia y de otras personas, pude superar esa etapa", destacó Andrade al recordar la rotura del ligamento cruzado anterior que lo mantuvo aproximadamente nueve meses fuera de las canchas.

Los dirigidos por Thomas Christiansen entrenaron en la cancha de fútbol del Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes Luis "Matador" Tejada, ubicado en Juan Díaz.

"Fue un día especial. Tres panameños jugando en la Champions League, pero al final uno de los dos equipos tenía que ganar", añadió sobre la victoria de su Lask Linz 4-0 contra el Slovan Bratislava de su compadre César Blackman y Cristian Martínez.

Además, el ex jugador del San Francisco destacó que su debut en la selección no fue el esperado ante Honduras en el 2018.

"Mi inicio en la selección fue malo; nadie quiere comenzar de esa manera, pero esa experiencia me forjó y me dio más personalidad para llegar hasta donde estoy hoy", señaló el futbolista de 28 años.

Sobre una eliminación en cuartos de final de Liga de Naciones y no avanzar al Final Four, el defensor que ya debutó en la Champions League dijo que no sería un fracaso.

"Esta selección ha pasado por muchas dificultades, pero siempre se ha levantado. No consideraría un fracaso una derrota (vs Curazao), porque, si caemos, será porque algo hicimos mal. Sin embargo, no tenemos en mente ese escenario; nuestro objetivo es ganar y, si las cosas no salen como esperamos, lo volveremos a intentar".

Calendario de Panamá vs. Curazao en Liga de Naciones CONCACAF