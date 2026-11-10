MLB: Kevin McGonigle y Sal Stewart fueron elegidos novatos del año 2026

La Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés) nombró al infielder de los Tigres, Kevin McGonigle , Novato del Año de la Liga Americana del 2026, y al infielder de los Rojos, Sal Stewart , Novato del Año de la Liga Nacional del 2026 en la MLB .

McGonigle, quien encabezó la Liga Americana con 707 visitas al plato esta temporada, registró un OPS de .806, con 18 jonrones, 72 carreras impulsadas y 12 bases robadas en su campaña de debut. También acumuló +10 carreras salvadas a la defensiva (+2 como campocorto y +8 como antesalista).

McGonigle recibió 28 de los 30 votos al primer lugar, mientras que el zurdo de los Guardianes, Parker Messick, obtuvo los otros dos.

"No sé muy bien cómo expresarlo con palabras", dijo McGonigle. "Estoy sumamente agradecido por cómo se desarrolló esta temporada. Trabajé durísimo para poder jugar y ayudar a este equipo a ganar. Quiero agradecerles a mis coaches, mis compañeros, mi familia, mis amigos y a toda la comunidad por su apoyo a lo largo de este camino. Es difícil expresarlo con palabras. Simplemente estoy muy agradecido".

El poder de Sal Stewart - MLB

Por su parte, Stewart también tuvo una extraordinaria temporada de novato, especialmente en cuanto a su poder al bate. El jugador de 22 años, quien participó en los 162 partidos y defendió tres posiciones del cuadro interior, primera base (117 juegos), tercera base (45) y segunda base (ocho), conectó 32 jonrones, convirtiéndose en el primer novato de la Liga Nacional con al menos 30 cuadrangulares desde Pete Alonso en el 2019 (53).

FUENTE: MLB