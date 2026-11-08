BÉISBOL Béisbol -  8 de noviembre de 2026 - 18:09

Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá cae ante China Taipéi

La novena de Panamá perdió ante China Taipéi en la tercera fecha de la Copa Mundial de Béisbol U23 en Nicaragua.

Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá cae ante China Taipéi

Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá cae ante China Taipéi

FEDEBEIS
Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

La novena de Panamá cayó ante China Taipéi 3-1 en la tercera fecha de la Copa Mundial de Béisbol U23 en Nicaragua este domingo por lo que quedan con marca 1-2 y en problemas para la clasificación a la Súper Ronda.

Panamá mantuvo el juego en calma hasta la parte alta del quinto episodio cuando Huai-Yi CHUNG pegó un triple y luego Jun-Wei ZHENG un imparable para empujar la primera carrera del juego a favor de China Taipéi.

Panamá en problemas en la Copa Mundial U23

En la parte baja del sexto episodio Panamá empató las acciones con Ryan Burrowes que pegó un imparable para empujar la carrera de Carlos González.

Panamá se metió en problemas en la alta del séptimo episodio cuando un tiro a primera provocó que dos jugadores de China Taipéi permanecieran en base y Chun Lin HUANG conectó imparable para empujar dos carreras y quedarse con la victoria.

Los dirigidos por Aníbal Reluz jugarán este lunes ante Nicaragua.

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