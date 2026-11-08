Copa Mundial de Béisbol U23: Panamá cae ante China Taipéi

La novena de Panamá cayó ante China Taipéi 3-1 en la tercera fecha de la Copa Mundial de Béisbol U23 en Nicaragua este domingo por lo que quedan con marca 1-2 y en problemas para la clasificación a la Súper Ronda.
Panamá en problemas en la Copa Mundial U23
En la parte baja del sexto episodio Panamá empató las acciones con Ryan Burrowes que pegó un imparable para empujar la carrera de Carlos González.
Panamá se metió en problemas en la alta del séptimo episodio cuando un tiro a primera provocó que dos jugadores de China Taipéi permanecieran en base y Chun Lin HUANG conectó imparable para empujar dos carreras y quedarse con la victoria.
Los dirigidos por Aníbal Reluz jugarán este lunes ante Nicaragua.