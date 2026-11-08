Fórmula 1: Lando Norris gana el GP de Sao Paulo

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se reivindicó en el trazado brasileño de Interlagos, escenario del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), con su tercera victoria de la temporada y tras superar la cambiante meteorología del trazado, que acabó con lluvia.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue segundo en el Gran Premio de Sao Paulo, se consolida en la lucha por el subcampeonato de la Fórmula 1, y cerró el podio su compañero el francés Isack Hadjar.

El inglés George Russell acabó cuarto por delante del ya campeón, el italiano Kimi Antonelli, mostrando con ello los problemas y errores de estrategia de Mercedes en el Autódromo José Carlos Pace. No obstante, la escudería confirmó su noveno título de constructores y compensó el discreto fin de semana.

Por su parte, el español Fernando Alonso se quedó con un sabor agridulce al acabar duodécimo tras salir octavo y acariciar los puntos en algunas fases de carrera, mientras que el argentino Franco Colapinto acabó decimotercero. El mexicano Sergio Pérez finalizó decimoctavo y el madrileño Carlos Sainz, con problemas en su monoplaza, concluyó decimonoveno.

Además de Mercedes, otra de las escuderías perjudicadas en la batalla de Interlagos fue, sin duda, Ferrari, que en mitad de cuitas personales y errores bajo la lluvia, apenas el monegasco Charles Leclerc pudo arañar la séptima plaza, mientras que el heptacampeón británico Lewis Hamilton se estancó en la novena.

Ya en la salida, el ya proclamado campeón Kimi Antonelli tomó la batuta para liderar la carrera ante el acoso del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y la presión de Norris, si bien Hamilton sorprendió a propios y extraños superando once posiciones en el primer giro para colocarse noveno nada más empezar la batalla.

Con el asfalto algo más seco de lo esperado, las escuderías agilizaban sus cábalas con la posibilidad de cambiar neumáticos antes de lo previsto. Mientras tanto, Verstappen siguió a lo suyo, adelantando a Hamilton y el tailandés Alexander Albon (Williams) en apenas dos vueltas para auparse a la séptima plaza.

Las batallas no dejaban de producirse en distintos puntos del trazado brasileño: Norris superaba a Lawson en el vuelta 7, mientras Russell se imponía al propio piloto neozelandés y a Hadjar para meterse provisionalmente en el cajón, al mismo tiempo que Leclerc se tomaba la revancha sobre un Hamilton que cedía posiciones. Incluso con Alonso, el cual le adelantaba por fuera en el décimo giro para ganarse la decimotercera posición.

Ante este nuevo ecosistema en pista, sería el mismo Hamilton el primero en tomar el camino de boxes para cambiar compuestos, siguiendo su estela de inmediato Carlos Sainz. Estaba claro que la carrera iba a dos paradas, sin descartarse de que la lluvia acechaba Interlagos.

La estampa de ese momento lo protagonizó Russell, tras sufrir un trompo en el propio carril del pit-lane, lo que pudo provocar el cierre del mismo. Como contraste, Alonso entraba en su taller para sustituir neumáticos cuando rodaba en quinta posición, algo insólito para el asturiano tras la larga travesía de penurias sufrida con su Aston Martin.

No obstante, la ironía se apoderaría de un Antonelli que, ya en el vuelta 20, pasó de registrar el mejor crono de carrera a sufrir un trompo que permitió a Norris a rebasarle. Para más inri, aquella salida de pista le tuvo que generar algún problema mecánico ya que Hadjar le pasaría en el giro siguiente y en la 24, tras otra pasada de frenada del transalpino, llegó el turno de un omnívoro Verstappen, que no perdonaba ni un centímetro. El campeón se veía muy lejos del podio mientras ‘Mad Max' e Hadjar intentaban acortar distancias sobre Norris.

En el ecuador de la carrera, la batalla se recrudecía en la zona ‘anónima’ de la parrilla, donde Alonso trataba de recuperar el terreno perdido tras el primer repostaje. De hecho, logró imponerse en su particular guerra con Albon en la vuelta 35 para acechar los puntos.

En la 39, Hamilton volvía a repetir estrategia, siendo el primero en acudir al segundo cambio de neumáticos, mientras Leclerc se desdoblaba de Alonso y Antonelli se colocaba líder en la 51 con una única parada, arriesgando con ello casi dos segundos por vuelta.

Pero fue entonces cuando Mercedes decidió dar la llamada a Kimi para que pasara por el box, a falta de 17 giros para concluir. Se jugaba incluso el podio en una duelo de pizarras a cara o cruz.

Ironías del destino, la lluvia comenzó a asomarse en la vuelta 56. Y no era un nube suave ni mucho menos, sino una ‘chuva forte’ que volvía a dibujar un indescifrable zafarrancho final. Norris se mantenía en cabeza, con Verstappen segundo a 12 segundos de distancia y Hadjar sufriendo ahora la presión de Antonelli a falta de diez retornos sobre el trazado.

La carrera se dibujaba para intermedios. Checo Pérez y Alonso fueron los primeros en contemplar el cambio de ruedas en la vuelta 62, iniciando así el órdago tanto el mexicano como el español. Lo curioso es que Hamilton fue el último en tomar la decisión, sufriendo incluso un trompo antes de incorporarse en el pit-lane.

Sin embargo, todo acabó como el suflé. Una batalla más efectista que efectiva, ya que Lando se mostró firme en su conducción para anotarse su tercer triunfo de la temporada a costa de un Verstappen que se quedó sin más recursos para remontar, cerrando el podio un meritorio Hadjar que sacó petróleo a costa de los Mercedes.

FUENTE: EFE