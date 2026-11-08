Orlando Mosquera responde al posible "fracaso" en caso de no clasificar al Final Four

El portero de la selección de Panamá Orlando Mosquera respondió preguntas a la prensa sobre el nuevo llamado a los jóvenes, el posible "fracaso" al no clasificar al Final Four y de su rival Curazao.

"Somos Panamá no nos sobra nada y tenemos que tener a la mayoría de jugadores posibles que estén haciendo las cosas bien en su club para afrontar estos partidos que son importantes".

Orlando Mosquera resaltó que buscarán la victoria de visita pero saben lo complicado que es jugar en estos lugares.

"Siempre un arco en 0 suma, venimos trabajando, tratando de sacarlo, sabemos lo que da el rival que tendremos al frente, queremos un resultado positivo allá primero, será un partido muy intenso".

Orlando Mosquera responde sobre el fracaso

"No lo veo como "fracaso" nuestra mentalidad siempre es ganar, clasificar a todo, ser campeones, pero muchas cosas no se dan, pero no es fracaso lo que no hemos logrado, siento que el fracaso que en el fútbol o en el deporte no es tanto, todos quieren ganar y los que pierden no son unos fracasados".

Kuty dejó claro los objetivos iniciales de este nuevo Panamá y manifestó todo el apoyo que le está dando a los jóvenes.

"Los objetivos son claros, viene partiendo de clasificar, pero vamos contra un equipo que viene haciendo las cosas bien".