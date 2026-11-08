Fermín López habló de la importancia de su primer gol contra el Atlético de Madrid

Fermín López, centrocampista del Barcelona y autor de los dos goles de la victoria ante el Atlético de Madrid, destacó este domingo la importancia del 1-1 al borde del descanso para sentirse “liberados”, hacer su juego y obtener el triunfo.
Fermín López y un gran momento
Luego marcó el 1-2, ya en la segunda mitad, a pase de Lamine Yamal. “Nos conocemos muy bien, el pase del segundo gol ha sido medio gol y estoy contento también por él”, declaró.
“Era un partido muy difícil. Venimos del año pasado que nos han ganado en Copa y en Champions. Sabíamos lo que iban a proponer, un partido muy complicado, se nos puso difícil la primera parte con su gol y supimos remontar y nos hemos hecho con el partido”, dijo.