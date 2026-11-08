Fermín López habló de la importancia de su primer gol contra el Atlético de Madrid

Fermín López, centrocampista del Barcelona y autor de los dos goles de la victoria ante el Atlético de Madrid, destacó este domingo la importancia del 1-1 al borde del descanso para sentirse “liberados”, hacer su juego y obtener el triunfo.

El futbolista admitió que su equipo no se estaba “encontrando fino” en la primera parte, porque “ellos estaban apretando bien por dentro”. “Con el gol nos hemos sentido más liberados para hacer nuestro juego y ganar”, expuso a ‘Movistar’ tras el partido.

Fermín López y un gran momento

Luego marcó el 1-2, ya en la segunda mitad, a pase de Lamine Yamal. “Nos conocemos muy bien, el pase del segundo gol ha sido medio gol y estoy contento también por él”, declaró.

“Era un partido muy difícil. Venimos del año pasado que nos han ganado en Copa y en Champions. Sabíamos lo que iban a proponer, un partido muy complicado, se nos puso difícil la primera parte con su gol y supimos remontar y nos hemos hecho con el partido”, dijo.