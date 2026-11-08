LALIGA Fútbol Internacional -  8 de noviembre de 2026 - 18:29

El Atlético de Madrid acuerpa a Julián Álvarez tras su rendimiento ante el Barcelona

Diego Simeone y el Atlético de Madrid le dan su apoyo a Julián Álvarez tras la derrota en el FC Barcelona.

El Atlético de Madrid acuerpa a Julián Álvarez tras su rendimiento ante el Barcelona

El Atlético de Madrid acuerpa a Julián Álvarez tras su rendimiento ante el Barcelona

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, sobre el partido de Julián Alvarez, que "hizo un partido importante" porque "apareció en tres situaciones importantes" para su equipo.

"Apareció en las dos ocasiones ante Joan García y en la asistencia a Giuliano en el tanto. En el segundo tiempo también tuvo el centro a Baena. Es un gran jugador. Lo queremos y lo vamos a esperar. Para llegar a lo que queremos necesitamos a Julián Alvarez, si no, no llegamos", explicó.

Diego Simeone habla de Julián Álvarez

"Me quedo con un partido extraordinario de mis futbolistas. Nada que reclamar. Presionamos en el primer tiempo bien y llevamos al rival a no estar cómodo. No tuvimos la contundencia que debimos tener y ellos son muy buenos. En esta situación ellos son muy buenos con las oportunidades que tuvieron. Orgullosos de los chicos. Muy contento del trabajo de todos", dijo Simeone sobre el partido.

"Me voy sabiendo que estamos en construcción y tenemos para mejorar y futbolistas que tienen que seguir creciendo. Siempre uno quiere que los que entren lo hagan muy bien, pero a veces no sucede, pero los primeros 45 o 50 minutos fueron muy buenos. Ese fue nuestro tiempo. Luego vino el del Barcelona", concluyó Simeone.

FUENTE: EFE

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