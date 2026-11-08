El FC Barcelona le remonta al Atlético de Madrid y continúa líder

El FC Barcelona superó 2-1 al Atlético de Madrid en una noche perfecta para Fermín López que consiguió un doblete en el Metropolitano por la jornada 12 de LaLiga y mantiene líder al club blaugrana.

El Atleti tuvo una primera parte casi perfecta, con un gol de Giuliano Simeone desde el minuto 10' en asistencia de Julián Álvarez y aunque tuvieron la pelota, una gran jugada provocó el empate a cargo de Fermín.

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El FC Barcelona le remonta al Atleti

Los blaugranas salieron mucho mejor en el segundo tiempo y al 67' Lamine Yamal le dio un pase perfecto a Fermín que terminó marcando el segundo para el triunfo.

Con esta victoria el Barcelona suma 33 puntos manteniendo el liderazgo, sin embargo el Atlético de Madrid perdió su segundo puesto y ahora es del Real Madrid con 30 unidades.

LaLiga hará su pausa por el parón FIFA y regresará la semana del 20 de noviembre.