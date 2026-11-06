NBA: Stephen Curry asciende en lista histórica de anotadores

La estrella de los Golden State Warriors de la NBA , Stephen Curry, continúa escalando posiciones en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos.

Curry encestó un triple a falta de 7:03 para el final del primer cuarto en la victoria en casa del jueves por 120-100 contra los Miami Heat, alcanzando así su punto número 26.711 de su carrera. De esta forma, superó al miembro del Salón de la Fama Oscar Robertson (26.710) y se ubicó en el puesto número 17 de la lista de máximos anotadores de todos los tiempos.

Contra Miami, Curry encestó 6 de 12 triples y anotó 29 puntos (9 de 19 tiros de campo), y Golden State consiguió su sexta victoria consecutiva.

Hace apenas seis días, Curry anotó 31 puntos en la victoria por 112-95 en la Emirates NBA Cup contra Los Angeles Lakers, superando a Dominique Wilkins (26.668) y ubicándose en el puesto número 18 de la lista de máximos anotadores. Curry (26.737) está detrás del base de los Denver Nuggets, DeMar DeRozan (26.775), en la lucha por el puesto número 16. Ambos competirán esta temporada para ver quién supera primero al número 15, Hakeem Olajuwon (26.946). DeRozan necesita 172 puntos para lograrlo, mientras que Curry necesita 210.

Curry ha anotado al menos 1630 puntos en cinco de sus últimas seis temporadas (anotó 1142 la temporada pasada, pero las lesiones lo limitaron a 43 partidos). Si se acerca a la marca de 1600 puntos en la temporada 2026-27, probablemente superará a Russell Westbrook (n.° 14, con 27 176 puntos), Elvin Hayes (n.° 13, con 27 313 puntos) y Moses Malone (n.° 12, con 27 490 puntos) antes de que termine la temporada.

FUENTE: NBA