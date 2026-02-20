Darío Agrazal Jr sigue a la espera de conocer su rol en el Clásico Mundial 2026

El lanzador derecho Darío Agrazal Jr brindó declaraciones el jueves por la noche después del partido de fogueo que jugó la selección de Béisbol de Panamá que estará en el Clásico Mundial 2026 , ante la preselección mayor de Panamá Metro en el Estadio Nacional Rod Carew.

"Me sentí bien, más que todo para combinar los lanzamientos y buscando lo que tengo que mejorar para estar listo de cara al Clásico", dijo el pelotero de 31 años de edad.

El coclesano señaló que se encuentra ready por lanzar en Venezuela en la Serie de las Américas con las Águilas Metropolitanas.

Darío Agrazal Jr seguirá trabajando fuerte - Clásico Mundial 2026

"Lo importante es seguir trabajando al 100%, la ofensiva se ve bien, los bateadores están viendo a los pitchers y los lanzadores a los bateadores", añadió.

"Todavía no me han dicho que rol voy a tener, pero donde me necesiten estaré listo", finalizó.