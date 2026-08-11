Supercopa de Europa: Aston Villa enfrentará al PSG sin varias figuras

El Aston Villa afrontará el partido ante el París Saint Germain con la Supercopa de Europa en juego sin el meta argentino Emiliano Martínez y los internacionales ingleses Ollie Watkins y Ezri Konsa aunque recupera al escocés John McGinn y Alejandro Garnacho, recuperados de sus respectivas lesiones.

Emery decidió alargar el tiempo de descanso del Dibu, finalista con Argentina del pasado Mundial, y de Watkins y Konsa, que estuvieron en Estados Unidos, Canadá y México 2026 hasta el último día al tener que disputar el partido por el tercer puesto contra Francia. No volverán a los entrenamientos del Aston Villa hasta el próximo día 19 de agosto.

Aston Villa recupera dos piezas claves de cara a la Supercopa de Europa

Sin embargo, John McGinn y Alejandro Garnacho entrenaron en Bodymoor Heath el martes por la mañana y jugarán el miércoles ante el PSG. Ambos jugadores se perdieron la derrota del Villa por 2-1 ante el Bayern Múnich el pasado viernes.

McGinn sufrió una lesión de rodilla contra Pathum hace una semana, pero tras las pruebas y una resonancia magnética, se descartó que el capitán sufriera una dolencia grave. En el mismo partido, Garnacho sufrió una lesión facial.

FUENTE: EFE