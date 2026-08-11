Futbol Fútbol Internacional -  11 de agosto de 2026 - 17:23

Supercopa de Europa: Aston Villa enfrentará al PSG sin varias figuras

El Aston Villa de Emery no cuenta con Watkins, Konsa y el Dibu Martínez para la Supercopa de Europa 2026.

Supercopa de Europa: Aston Villa enfrentará al PSG sin varias figuras
Supercopa de Europa: Aston Villa enfrentará al PSG sin varias figurasFOTO: EFE/ Angel Colmenares

El Aston Villa afrontará el partido ante el París Saint Germain con la Supercopa de Europa en juego sin el meta argentino Emiliano Martínez y los internacionales ingleses Ollie Watkins y Ezri Konsa aunque recupera al escocés John McGinn y Alejandro Garnacho, recuperados de sus respectivas lesiones.

Emery decidió alargar el tiempo de descanso del Dibu, finalista con Argentina del pasado Mundial, y de Watkins y Konsa, que estuvieron en Estados Unidos, Canadá y México 2026 hasta el último día al tener que disputar el partido por el tercer puesto contra Francia. No volverán a los entrenamientos del Aston Villa hasta el próximo día 19 de agosto.

Aston Villa recupera dos piezas claves de cara a la Supercopa de Europa

Sin embargo, John McGinn y Alejandro Garnacho entrenaron en Bodymoor Heath el martes por la mañana y jugarán el miércoles ante el PSG. Ambos jugadores se perdieron la derrota del Villa por 2-1 ante el Bayern Múnich el pasado viernes.

McGinn sufrió una lesión de rodilla contra Pathum hace una semana, pero tras las pruebas y una resonancia magnética, se descartó que el capitán sufriera una dolencia grave. En el mismo partido, Garnacho sufrió una lesión facial.

FUENTE: EFE

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