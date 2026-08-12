Newton Williams volvió a celebrar como Cristiano Ronaldo

"Por allí me habían dicho que tenía que volver a hacerla, que ya tenía que quedarme con esa celebración", dijo Newton Williams quien volvió a celebrar como Cristiano Rolando.
"Es un grupo increíble, estuvimos haciendo un grupo espectacular, no importa quien juegue, tratamos de sacar los tres puntos, que eso es lo más importante y de la manos de Dios creo que vamos por bue camino", expresó Williams que abrió el marcador ante el Mixco. Añadió: "Pidiéndole a Dios que me ayude de toda lesión, que me aguarde a mí y a todos mis compañeros".
"Entreno con ellos todos los días y me conocen, conozco las cualidades de cada uno de ellos y es lindo que en el partido me buscan, es un grupo increíble, sabemos el objetivo", expresó delantero.
Gol de Newton Williams