Newton Williams volvió a celebrar como Cristiano Ronaldo

Newton Williams FOTO: SAPRISSA

"Por allí me habían dicho que tenía que volver a hacerla, que ya tenía que quedarme con esa celebración", dijo Newton Williams quien volvió a celebrar como Cristiano Rolando.

"Es un grupo increíble, estuvimos haciendo un grupo espectacular, no importa quien juegue, tratamos de sacar los tres puntos, que eso es lo más importante y de la manos de Dios creo que vamos por bue camino", expresó Williams que abrió el marcador ante el Mixco. Añadió: "Pidiéndole a Dios que me ayude de toda lesión, que me aguarde a mí y a todos mis compañeros".

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

"Entreno con ellos todos los días y me conocen, conozco las cualidades de cada uno de ellos y es lindo que en el partido me buscan, es un grupo increíble, sabemos el objetivo", expresó delantero. Gol de Newton Williams SIUUUUUUUUUUUUUUNewton Williams sigue ON FIRE y, de cabeza, pone a ganar a los morados contra Mixco.Todos los juegos de la #CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/W7SUIhDzPZ — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 12, 2026