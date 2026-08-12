Nahuel Molina deja el Atlético de Madrid para fichar por la Roma

El Atlético de Madrid y el Roma han alcanzado un acuerdo para el traspaso del lateral argentino Nahuel Molina, que pone fin a cuatro temporadas como jugador del conjunto rojiblanco, informó este miércoles el club madrileño.
El defensa argentino llegó al Atlético en el verano de 2022 procedente del Udinese italiano y ha disputado un total de 181 partidos con el conjunto rojiblanco, en los que ha marcado nueve goles y repartido 17 asistencias.
Se despide del Atlético de Madrid
"Hoy después de 4 años me toca despedirme de este gran club. Agradezco haber sido parte de esta hermosa familia", escribió el futbolista en sus redes sociales.
"Quiero agradecer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por ayudarme a crecer en todos estos años y toda la gente que está atrás en el día a día acompañado en cada momento. Por último a todos los atlético que son el corazón de este club. Gracias", añadió.
Con su selección nacional, con la que ha jugado 65 partidos, ha conquistado varios títulos: campeón del Mundial de Catar 2022, de la Finalissima de 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024.
En el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Molina formó parte de la selección argentina que alcanzó la final, en la que se proclamó subcampeona, al perder con España por 1-0.
El Atlético de Madrid agradeció al futbolista su trayectoria como rojiblanco y le deseó "mucha suerte" en sus futuros proyectos profesionales y personales.
FUENTE: EFE