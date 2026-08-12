FÚITBOL Fútbol Internacional -  12 de agosto de 2026 - 09:42

Cristiano Ronaldo le envía fortaleza a Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre

Cristiano Ronaldo respondió la publicación de Lionel Messi sobre la carta a su padre luego de su fallecimiento.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo comentó en la publicación de Lionel Messi sobre su padre Jorge Messi, tras la noticia de su fallecimiento, por lo que enseguida miles de fanáticos de ambos reaccionaron.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió el luso en la publicación del argentino.

Cristiano Ronaldo y su sentimiento

Es la primera vez que Cristiano Ronaldo interactúa en la cuenta oficial de Lionel Messi y al ser por una situación muy delicada y emotiva, aún generan esos sentimientos en millones de fanáticos.

El luso pudo sentirse identificado con el futbolista argentina porque él muy joven perdió a su padre y el hecho de dejar un mensaje, prueba que no hay rivalidades en la vida y hace un llamado a frenar el odio y pedir más unión.

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