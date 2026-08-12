Real Madrid y FC Barcelona presentan su tercera equipación

El conjunto blanco y adidas han dado a conocer su tercera equipación para la temporada 2026/27, un diseño que busca representar la conexión que mantiene el conjunto blanco con sus seguidores alrededor del mundo. La camiseta apuesta por una base en rosa intenso, color con el que el club pretende reflejar su alcance internacional y la pasión de sus aficionados, sin importar fronteras, idiomas o culturas.

Inspiración de la camiseta merengue

El diseño incluye un estampado inspirado en los patrones geométricos característicos de la artesanía latina. Los detalles en blanco roto aparecen en el cuello en V, los puños, el logotipo de adidas, el escudo del club y las tradicionales tres franjas de la marca alemana.

Pensada para las exigencias del fútbol de alto nivel, la camiseta incorpora tejidos ligeros con tecnología 3D que favorecen su adaptación al cuerpo. Además, cuenta con el sistema CLIMACOOL+ de adidas, desarrollado para facilitar la evacuación de la humedad y contribuir a mantener frescos a los futbolistas durante la competición.

El FC Barcelona se fue por el celeste

Por su parte, el FC Barcelona también presentó su tercera equipación para la campaña 2026/27, con un diseño de inspiración retro que recupera elementos estéticos de mediados de los años 90. La camiseta estará disponible desde este miércoles 12 de agosto, inicialmente en las tiendas físicas y plataformas online oficiales del club y Nike, mientras que a partir del 17 de agosto llegará al resto de puntos de venta.

La propuesta azulgrana utiliza los tonos «verde frost» y «cactus dust», distribuidos en cada lado de la camiseta y separados por una característica línea en zigzag. El logotipo de Spotify aparece en el centro, mientras que el distintivo de Nike se sitúa en la parte superior derecha y el de la Fundación Barça luce en la espalda.

En las mangas aparecen los patrocinadores correspondientes a cada equipo: Midea en la equipación masculina y BIMBO en la femenina. La camiseta está confeccionada con estructura jacquard y tecnología Nike Aero-FIT, que favorece la circulación del aire y ayuda a mantener una mayor sensación de frescura durante los partidos y entrenamientos.

La presentación de la tercera equipación del Barcelona también está acompañada por una campaña que destaca uno de los elementos que diferencian al club: la relación entre el equipo y los futbolistas que se han formado en La Masia.

Bajo el lema «Antes que jugadores, culés», la campaña pone el foco en aquellos futbolistas que mucho antes de llegar al primer equipo ya sentían los colores azulgranas, ya fuera desde las gradas, en el colegio o mientras soñaban con algún día defender el escudo del Barça.

La iniciativa establece un vínculo entre los sueños de la infancia y el presente de los jugadores y jugadoras formados en La Masia, resaltando que para muchos de ellos el escudo no representa únicamente un club, sino un sentimiento que los acompaña desde pequeños.

De esta manera, la tercera equipación se convierte en un símbolo de la conexión entre los aficionados y los futbolistas, unidos por una misma pasión, una identidad compartida y el orgullo de representar los colores del FC Barcelona.