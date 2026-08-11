LEGIONARIOS Champions League -  11 de agosto de 2026 - 15:42

Champions League: Cristian Martínez y César Blackman avanzan al playoffs

El Slovan Bratislava de Cristian Martínez y César Blackman aseguró su boleto al play-off de la UEFA Champions League.

Champions League: Cristian Martínez y César Blackman avanzan al playoffs
Champions League: Cristian Martínez y César Blackman avanzan al playoffsFOTO: SLOVAN BRATISLAVA

Los panameños Cristian Martínez y César Blackman aseguraron su boleto al playoffs de la UEFA Champions League 2026-2027, tras vencer 2-0 al Mjällby AIF (global 4-1) de Suecia en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación.

"Blaki" fue titular y terminó jugando los 90' minutos, mientras que "Fulo" ingresó de cambio al minuto 59' en el Tehelné pole.

El gambiano Suleiman Camara abrió el marcador al minuto 47' y Alasana Yirajang al 78' apareció para anotar el tanto definitivo que sentenció la llave.

El Slovan de la Superliga de Eslovaquia tiene asegurado el pase al menos a la Europa League.

El rival del Slovan Bratislava en el play-off de la Champions League

Los canaleros y su club chocarán ante el NK Celje de Eslovenia, el 18 de agosto en el partido de ida y el 25 de agosto disputarán la vuelta.

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