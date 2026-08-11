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CD Plaza Amador vs Xelajú MC: EN VIVO, Copa Centroamericana 2026

CD Plaza Amador vs Xelajú MC: EN VIVO

CD Plaza Amador vs Xelajú MC: EN VIVO, Copa Centroamericana 2026

FOTO: XELAJÚ MC
Fútbol Internacional - 

El CD Plaza Amador se enfrentó al Xelajú MC en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.

El CD Plaza Amador goleó 5-2 al Xelajú MC en la tercera fecha del grupo A de la Copa Centroamericana 2026, desde el Estadio Rommel Fernández.

Everardo Rose (2), Yoameth Murillo, Daivis Murillo y Minor Álvarez en contra, anotaron los goles del triunfo.

90' SE AGREGAN 3 MINUTOS

76' GOL EN CONTRA

El portero Minor Álvarez anota en su propio marco el 5-2 del Plaza Amador.

68' OTRO GOLAZO

Daivis Murillo de larga distancia anota el cuarto tanto del Plaza Amador.

64' GOLAZOOOOO

Yoameth Murillo marca el tercero, luego de una buena asistencia de Eric Davis.

63' NUEVAMENTE EL PORTERO

Álvarez se estiró a fondo para evitar la caída de su arco.

61' ENORME EL PORTERO

Álvarez le negó el gol a Daivis Murilo.

59' ATAJADÓN

El portero Álvarez le atajó el disparo a Alberto Quintero.

55' LA REACCIÓN DEL PLAZA

"Gasper" Murillo no pudo darle dirección a su disparo frente al arco.

54' SE EMPATA EL PARTIDO

Diego Casas marca el 2-2 del Xelajú.

52' SE LA PERDIÓ DAIVIS MURILLO

Con la portería vacía, el jugador plazino no pudo definirla.

49' LA TUVO PLAZA AMADOR

Daivis Murillo lo intentó con el disparo de pierna derecha que se marchó desviado.

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

MEDIO TIEMPO

CD Plaza Amador 2-1 Xelajú

45' DOBLETE DE LA BARBA

Everardo Rose define de pierna izquierda entre los piernas del portero para darle vuelta al marcador.

45' SE AGREGAN 3 MINUTOS

43' GOOOOOOL DE LA BARBA

Everardo Rose empata las acciones con una anotación de cabeza.

39' TARJETA AMARILLA PARA HÉCTOR RÍOS

29' GOOOOOL DE XELAJÚ

Steven Cárdenas marca el primer gol del partido.

24' CERCA EL PLAZA AMADOR

Centro de Everardo Rose que terminó en un remate de cabeza de Gasper Murillo.

18' FALTA A FAVOR DE XELAJÚ

10' PRESIONA EL XELAJÚ

El club de la Liga Nacional de Guatemala no deja de presionar la salida del Plaza Amador.

5' SAQUE DE ESQUINA PARA XELAJÚ

INICIA EL PARTIDO

XI DEL XELAJU

LA LLEGADA DE PLAZA AMADOR

XI DEL CD PLAZA AMADOR

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