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CD Plaza Amador vs Xelajú MC: EN VIVO, Copa Centroamericana 2026
El CD Plaza Amador se enfrentó al Xelajú MC en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.
El CD Plaza Amador goleó 5-2 al Xelajú MC en la tercera fecha del grupo A de la Copa Centroamericana 2026, desde el Estadio Rommel Fernández.
Everardo Rose (2), Yoameth Murillo, Daivis Murillo y Minor Álvarez en contra, anotaron los goles del triunfo.
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