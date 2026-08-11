Copa Centroamericana 2026: El CD Plaza Amador goleó al Xelajú MC

En un emocionante duelo disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el CD Plaza Amador venció 5-2 al Xelajú MC de la Liga Nacional de Guatemala, en la tercera jornada del grupo A de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF.
Yoameth Murillo al 64', Daivis Murillo al 68' y un autogol de Minor Álvarez al 76' sentenciaron la victoria del conjunto local.
Con este resultado, los "leones" llegan a seis puntos y escalan a lo más alto de su grupo, igualando al Alajuelense, que tiene dos encuentros jugados.
¿Cuándo vuelve a jugar CD Plaza Amador en la Copa Centroamericana 2026?
Los dirigidos por Mario Méndez volverán a la acción el próximo 26 de agosto en un choque de altura contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en la quinta jornada.