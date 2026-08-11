Copa Centroamericana 2026: El CD Plaza Amador goleó al Xelajú MC

En un emocionante duelo disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el CD Plaza Amador venció 5-2 al Xelajú MC de la Liga Nacional de Guatemala, en la tercera jornada del grupo A de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF.

La primera anotación del compromiso llegó al minuto 29' con una buena definición de Steven Cárdenas, pero los plazinos reaccionaron con goles de Everardo Rose (43' 48') hasta que Diego Casas igualó el partido al 52'.

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Yoameth Murillo al 64', Daivis Murillo al 68' y un autogol de Minor Álvarez al 76' sentenciaron la victoria del conjunto local.

Con este resultado, los "leones" llegan a seis puntos y escalan a lo más alto de su grupo, igualando al Alajuelense, que tiene dos encuentros jugados.

¿Cuándo vuelve a jugar CD Plaza Amador en la Copa Centroamericana 2026?

Los dirigidos por Mario Méndez volverán a la acción el próximo 26 de agosto en un choque de altura contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en la quinta jornada.