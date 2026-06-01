Mundial 2026: Destacados de la selección de Curazao

La selección de Curazao disputará la Copa Mundial 2026 de la FIFA, su primera participación mundialista, en donde verán acción en fase de Grupos ante Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Los caribeños llegarán a la cita mundialista con jugadores con mucha experiencia y recorrido a nivel profesional, con presencia en su momento en clubes europeos de renombre.

Algunos de las destacados de Curazao para el Mundial 2026

Eloy Room: Arquero de 37 años de edad y uno de los pilares del equipo, con experiencia en Europa, destacándose en su momento en el PSV Eindhoven, en donde militó de 2017 a 2019. El originario de Nimega actualmente ve acción en el Miami FC de la USL Championship del fútbol estadounidense.

Leandro Bacuna: El centrocampista de 34 años de edad y uno de los líderes de la selección buscará mostrar su talento y ayudar a su selección en su primera cita mundialista, una histórica. El hermano mayor del también seleccionado Juninho Bacuna actualmente se encuentra en el fútbol F. K. de la TFF del fútbol turco.

Gervane Kastaneer: El "9" y goleador en la clasificación al Mundial llegará con 30 años de edad a disputar la cita mundialista, un fuerte y explosivo atacante que ve acción en el Terengganu FA de Malasia.

Curazao buscará continuar su reciente destacada historia, ahora al más alto nivel el la Copa del Mundo.