¡Lamentable! Postergan la Copa América de Béisbol 2025 en Panamá

Mediante un comunicado, la Federación Colombiana de Béisbol informó que la Copa América de Béisbol 2025 fue cancelada.

¡Lamentable! Cancelarían Copa América de Béisbol en Panamá

La Federación Colombiana de Béisbol (FCB) anunció mediante un comunicado la cancelación de la Copa América de Béisbol 2025, certamen que estaba organizado por la WBSC Américas y tenía programado jugarse del 13 al 22 de noviembre de 2025, en Panamá.

"Esta decisión fue comunicada por Aracelis León, presidenta de la WBSC de las Américas, a las selecciones participantes, “debido a inconvenientes de orden operativo y logístico por parte de la organización”, detallaba el comunicado.

"Lamentamos profundamente esta situación, entendiendo el interés y la preparación que nuestro cuerpo técnico y jugadores venían adelantado para representar a Colombia con orgullo”, agregaron.

¿En qué estadios se tenía previsto jugar la Copa América de Béisbol?

El Estadio Juan Demóstenes Arosemena había sido escogido como sede del Grupo A, mientras que el Estadio Mariano Rivera en La Chorrera recibiría la acción del Grupo B.

La organización del histórico evento, organizado por la Confederación Panamericana de Béisbol y avalado por la WBSC repartiría 500 puntos en el ranking mundial, además de cinco boletos directos a los Juegos Panamericanos Lima 2027

