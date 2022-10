Humberto Mejía, ex Grandes Ligas quiere sellar el pase al Clásico Mundial 2023 esta noche

El ex jugador de Grandes Ligas Humberto Mejía dio unas palabras previo al calentamiento para el duelo entre Brasil vs Panamá en las eliminatorias al Clásico Mundial 2023 en Play Sports, programa que transmite COS.

El pelotero panameño fue abridor en el primer juego de Panamá ante Argentina, dónde resultó ganador tras un gran rendimiento y se le cuestionó sobre su estado para el juego de esta noche.

"Yo le dije a ellos que me siento bien, me siento mejor que en el partido ante Argentina y que se me necesitan allí voy a estar, en todo caso, porque hoy vinimos a ganar".

Humberto Mejía dijo que la estrategia es simple, pegar, atacar y esperar que traen sus rivales en este juego decisivo para un boleto al Clásico Mundial 2023.

"Hemos estado viendo a Brasil en los primeros juegos y creo que conozco a varios de ellos, hicimos un plan para como trabajar el día de hoy, venimos como Argentina a atacarlos y que ellos nos muestren lo que traen".

El pelotero que ahora juega en el béisbol de México dio su pronóstico y dijo alto y claro que van con todo lo que tienen para esta noche dormir con el pase.

"Nosotros vamos a dar el 100% de nosotros como siempre lo hemos hecho, vamos a poner el pecho por todo para esa clasificación al Clásico Mundial".