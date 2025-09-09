Joel González cerró su firma con San Diego en la Copa Mundial de Béisbol U18 Foto: WBSC

El lanzador izquierdo Joel González cerró su firma para jugar pelota profesional con los Padres de San Diego , momento que se dio después de lanzar frente a China Taipéi en la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC.

González subió al montículo el 7 de septiembre en la derrota frente a China Taipéi y trabajó 6.2 episodios de 4 imparables, 2 carreras (2 limpias), 2 bases por bolas y 3 ponches para dejar su efectividad en 2.10.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El pelotero que destacó de gran manera en la pelota juvenil 2025 con la provincia de Darién y Chiriquí en calidad de refuerzo, fue preparado por el coach de pitcheo Hermán Montero.

"Gracias a Dios se me dio la oportunidad. Al finalizar el partido después de lanzar, Hemán Montero me llegó con la noticia de que habíamos llegado a un acuerdo con San Diego y eso me llena de felicidad", dijo González.

El actual equipo que se encuentra en Okinawa, Japón, viajó con dos peloteros profesionales: Juan Rujano (Cardenales de San Luis) y Michael Nieto (Phillies).

Joel González podría ver acción en la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18

Panamá iniciará su participación en la siguiente fase del torneo, el miércoles 10 de septiembre ante Puerto Rico (8:30 pm), luego jugarán el viernes 12 de septiembre ante Japón (4:30 am) y el sábado 13 contra Corea del Sur (4:30 am).

Todos los partidos estarán en vivo por ÚNICOS.