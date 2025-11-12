José Caballero: "¡Orgulloso de ser Santeño!, ¡Orgulloso de ser Panameño!"

José Caballero mostró su orgullo por haber sido asignado como abanderado del desfile del 10 de noviembre en la provincia de Los Santos.

"Me siento profundamente honrado por haber sido designado Abanderado Nacional este 10 de noviembre en la heroica Villa de Los Santos. Gracias al alcalde por esta distinción, una experiencia que jamás olvidaré", dijo José "Chema" Caballero en una publicación.

El jugador de los Yankees añadió: "A mi familia y amigos gracias por su apoyo incondicional y a todo el pueblo santeño y panameño por su cariño." ¡Orgulloso de ser Santeño!, ¡Orgulloso de ser Panameño!, ¡Que viva el 10 de noviembre!, ¡Que viva La Villa de Los Santos y que viva Panamá!".

José Caballero representará a Panamá

"Chema" confirmó que representaría a Panamá en el Clásico Mundial 2026 en un año donde podría iniciar la temporada como el campo corto titular del equipo del "Bronx" luego de la lesión de Anthony Volpe que provocará que esté alejado del diamante algunos meses.