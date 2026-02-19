Juan Rujano, el prospecto veragüense que entrena con Yadier Molina en el Spring training

El receptor veragüense Juan Rujano se encuentra entrenando con los Cardenales de San Luis en el Spring Training, todo bajo el seguimiento y la experiencia del ex Grandes Ligas puertorriqueño Yadier Molina, uno de los mejores receptores de la MLB.
Además de recibir consejos de Molina, Rujano de 18 años entrena y comparte posición con el liga mayorista Iván Herrera y el quinto mejor prospecto de los Cardenales, el coclesano Leonardo Bernal.
Gran salto en la carrera de Juan Rujano
Tras brillar en su primer año en la Dominican Summer League con 3 cuadrangulares, 23 producidas y .279 de promedio, Rujano fue transferido a Estados Unidos para jugar la Florida Complex League, donde buscará ascender a Clase A.